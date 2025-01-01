Find Designers

Interior Designers in Quebec City

Browse 18 verified interior design studios in Quebec City, all with real Google reviews. Test their style in your own space first using SofaBrain's AI room redesign.

Trusted by over 100,000 professional designers, DIYers and real estate agents with over 842,243 renders
Companies that use AI Interior Design with SofaBrainCompanies that use AI Interior Design with SofaBrain

Top Interior Design Studios in Quebec City

Test any Quebec City design style in 30 seconds

AI room redesign — try modern, japandi, mid-century on any photo. Free.

Try free →
Maison du design

Maison du design

Maison du design

5.0(10)
Specialty
Interior designer
Address
1300 Boul Laurier, Québec, QC G1S 1L8, Canada
CallSiteMaps
Atemporel Design

Atemporel Design

Atemporel Design

5.0(28)
Specialty
Interior designer
Address
7494 Av. Grignon, Québec, QC G1H 6V5, Canada
CallSiteMaps
Dimanche Design

Dimanche Design

Dimanche Design

5.0(22)
Specialty
Service establishment
CallSiteMaps
Mino Design - Designer d'intérieur et architecture à Québec et Lévis

Mino Design - Designer d'intérieur et architecture à Québec et Lévis

Mino Design - Designer d'intérieur et architecture à Québec et Lévis

4.9(50)
Specialty
Architectural designer
Address
1400 Ave Saint-Jean-Baptiste bureau 204, Québec, QC G2E 5B7, Canada
CallSiteMaps
CaliKo Design

CaliKo Design

CaliKo Design

5.0(50)
Specialty
Landscape designer
Address
121 18e Rue, Québec, QC G1L 2C6, Canada
CallSiteMaps
Atelier Avant-Garde — Design, Construction & Rénovation | Designer d'intérieur à Québec

Atelier Avant-Garde — Design, Construction & Rénovation | Designer d'intérieur à Québec

Atelier Avant-Garde — Design, Construction & Rénovation | Designer d'intérieur à Québec

4.8(36)
Specialty
Architect
Address
2625 Ch Ste-Foy, Québec, QC G1V 3B4, Canada
CallSiteMaps
Cyr Cathcart designers d'intérieur inc

Cyr Cathcart designers d'intérieur inc

Cyr Cathcart designers d'intérieur inc

5.0(31)
Specialty
Interior designer
Address
95 E Arago St, Québec City, Quebec G1K 3T6, Canada
CallSiteMaps
Authentique Design

Authentique Design

Authentique Design

4.8(19)
Specialty
Interior designer
Address
1414 Av. Maguire, Québec, QC G1T 1Z3, Canada
CallSiteMaps
Vallée Atelier - Designer d'intérieur écoresponsable à Québec

Vallée Atelier - Designer d'intérieur écoresponsable à Québec

Vallée Atelier - Designer d'intérieur écoresponsable à Québec

5.0(15)
Specialty
Architectural designer
CallSiteMaps
Bertiaume.design - Sylvain Bertiaume - Designer Québec

Bertiaume.design - Sylvain Bertiaume - Designer Québec

Bertiaume.design - Sylvain Bertiaume - Designer Québec

5.0(12)
Specialty
Architectural designer
Address
444 Boisseau St, Québec City, Quebec G2K 1T2, Canada
CallSiteMaps
Sylvain Côté Designer d'intérieur - Design résidentiel Saint-Roch/Vieux-Québec

Sylvain Côté Designer d'intérieur - Design résidentiel Saint-Roch/Vieux-Québec

Sylvain Côté Designer d'intérieur - Design résidentiel Saint-Roch/Vieux-Québec

5.0(15)
Specialty
Architectural designer
Address
474 Rue D'Aiguillon Suite 2, Québec City, Quebec G1R 1M2, Canada
CallSiteMaps
atelier filz

atelier filz

atelier filz

5.0(36)
Specialty
Interior designer
Address
485 Blvd Langelier atelier 304, Québec, QC G1K 5P3, Canada
CallSiteMaps
Lisa Hallé Designer

Lisa Hallé Designer

Lisa Hallé Designer

5.0(17)
Specialty
Interior designer
Address
1400 Ave Saint-Jean-Baptiste bureau 204, Québec, QC G2E 5B7, Canada
CallSiteMaps
L&M Design

L&M Design

L&M Design

5.0(40)
Specialty
Architect
Address
1400 Ave Saint-Jean-Baptiste bureau 204, Québec, QC G2E 5B7, Canada
CallSiteMaps
Version III Design

Version III Design

Version III Design

4.9(47)
Specialty
Architectural designer
Address
9155 Av. du Patrimoine-Mondial, Québec, QC G2B 5N2, Canada
CallSiteMaps
Sandra Lemay Designer d'intérieur APDIQ

Sandra Lemay Designer d'intérieur APDIQ

Sandra Lemay Designer d'intérieur APDIQ

5.0(45)
Specialty
Interior designer
Address
625 52e Rue O bureau 116, Québec, QC G1H 7L1, Canada
CallSiteMaps
Berger Liette Designer

Berger Liette Designer

Berger Liette Designer

5.0(10)
Specialty
Interior Decorator
Address
1490 Bd de l'Entente #312, Québec, QC G1S 4V3, Canada
CallSiteMaps
Atelier C3 Design | Designer d'intérieur | Armoires sur mesure | Québec

Atelier C3 Design | Designer d'intérieur | Armoires sur mesure | Québec

Atelier C3 Design | Designer d'intérieur | Armoires sur mesure | Québec

4.9(32)
"Excellent service!"
Specialty
Architectural designer
Address
72 Rue Bernier E, Québec, QC G2M 1K5, Canada
CallSiteMaps

Preview Quebec City Interior Design Styles Instantly

Hiring an interior designer in Quebec City is a significant investment. SofaBrain lets you upload your own room photo and test 20+ design styles before scheduling a single consultation — so you walk in knowing exactly what you want.

Use it as a free pre-consultation tool, then partner with one of the local studios above to bring the look to life.
Try AI Room Redesign — Free
AI Room Redesign Example

Frequently Asked Questions

How were these Quebec City interior designers selected?

Every studio listed is a verified Google Business profile with an active rating and real customer reviews. We never list synthetic or unverified businesses.

Can I preview a designer's style before hiring?

Yes — SofaBrain's AI room redesign lets you upload your own room photo and apply 20+ design aesthetics in seconds. Use it to clarify what you want before reaching out to a Quebec City studio.

Are you affiliated with these Quebec City designers?

No. This is an independently-curated directory based on public Google Maps data. There is no commercial relationship between SofaBrain and the studios listed here.