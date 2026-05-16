Reviewed public feed examples
AI Interior Design Gallery
Browse reviewed SofaBrain public feed examples by room, with before-and-after proof and direct links to room galleries.
AI Bedroom Design Gallery
6 reviewed examples from the active public feed.
AI Den Design Gallery
6 reviewed examples from the active public feed.
AI Kitchen Design Gallery
6 reviewed examples from the active public feed.
AI Living Room Design Gallery
6 reviewed examples from the active public feed.
AI Open Concept Space Design Gallery
6 reviewed examples from the active public feed.
AI Outdoor Patio Design Gallery
6 reviewed examples from the active public feed.
AI Sunroom Design Gallery
6 reviewed examples from the active public feed.
AI Walk In Closet Design Gallery
6 reviewed examples from the active public feed.