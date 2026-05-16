Reviewed public feed examples

AI Interior Design Gallery

Browse reviewed SofaBrain public feed examples by room, with before-and-after proof and direct links to room galleries.

Bedroom AI design example

AI Bedroom Design Gallery

6 reviewed examples from the active public feed.

Den AI design example

AI Den Design Gallery

6 reviewed examples from the active public feed.

Kitchen AI design example

AI Kitchen Design Gallery

6 reviewed examples from the active public feed.

Living Room AI design example

AI Living Room Design Gallery

6 reviewed examples from the active public feed.

Open Concept Space AI design example

AI Open Concept Space Design Gallery

6 reviewed examples from the active public feed.

Outdoor Patio AI design example

AI Outdoor Patio Design Gallery

6 reviewed examples from the active public feed.

Sunroom AI design example

AI Sunroom Design Gallery

6 reviewed examples from the active public feed.

Walk In Closet AI design example

AI Walk In Closet Design Gallery

6 reviewed examples from the active public feed.